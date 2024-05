Undisputed forlater Early Access og lanseres for fullt i oktober

Moderselskapet Plaion, utgiveren Deep Silver og utvikleren Steel City Interactive har bekreftet at boksetittelen Undisputed senere i år vil forlate Early Access og gjøre sin fulle debut på PC og konsoller.

Spillet lanseres 11. oktober, og med det i tankene har vi ikke bare en ny trailer, men også en rekke tilleggsdetaljer om denne "komplette" versjonen av spillet.

Vi blir fortalt at Undisputed vil inneholde over 70 lisensierte boksere når det kommer, inkludert Tyson Fury og Oleksandr Usyk (som skal slåss mot hverandre denne helgen i Saudi-Arabia), samt Canelo Alvarez, Katie Taylor og Roy Jones Jr. Det vil også ha en karakterskaper, 14 kamparenaer, kommentarer fra Todd Grisham og Johnny Nelson, en dyp karrieremodus og et skade- og ansiktstransformasjonssystem for å gjenspeile ekte bokseskader.

Det er også lovet betalt og gratis DLC etter lanseringen, og apropos lansering, spillet vil debutere som en av to utgaver; basen Undisputed eller Undisputed Deluxe WBC Edition som også inkluderer tre pakker med ekstra innhold som fightere, antrekk og alternative versjoner av fightere, samt tre dager med tidligere tilgang til spillet i oktober.

Når Undisputed lanseres for fullt, vil det komme på PC, PS5 og Xbox Series.