Undisputed slår prognosene og er allerede en millionselger

I en tid der sportsspill vanligvis er fullpakket med alle slags offisielle lisenser, idrettsutøvere, varemerker, steder, logoer og så videre er det befriende at det fortsatt finnes mindre titler der spillingen står i fokus.

Et eksempel på dette er den britiske utvikleren Steel City Interactives nylig lanserte boksetittel Undisputed. Den har fått svært gode anmeldelser, og det er tydelig at det var noe som falt i smak hos spillerne. Ifølge GamesIndustry.biz er tittelen (som ble lansert her om uken) nå offisielt en millionselger.

Nettstedet intervjuer sjefen for studioet, Ash Habib, som forteller om den lykkelige historien som prosjektet har vært, selv om det har vært både risiko og utfordringer :

"Jeg sa opp jobben min. Jeg satset alle ressursene mine og alt på å etablere selskapet. Og så har det bare vokst derfra.

Så fikk vi med oss folk fra boksebransjen. Og så folk fra spillindustrien ... noe som var mye vanskeligere, for å være ærlig. For her sto jeg og sa at vi skulle lage dette enorme boksespillet, men jeg hadde null erfaring, null budsjett ... det hørtes bare ut som en litt sprø ønskedrøm."

Selv om Habib naturligvis er overlykkelig over suksessen og sier at det overgikk utgiverens forventninger, var det ingen overraskelse at det var et oppdemmet behov for et godt boksespill :

"Det har ikke kommet et boksespill på 12 til 13 år. Måten vi har gjort Early Access på og bygget opp fellesskapet vårt, og tallene vi så... Jeg håpet på en ganske god lansering.

Men dette er aller første gang. Jeg har ingen målestokk å sammenligne med. Jeg kan oppføre meg som en bortskjemt drittunge og si "en million er en million, hva betyr det?". Men i realiteten vet jeg at det er en ganske utrolig prestasjon for et indie-studios første tittel. Og vi har overgått forlagets prognoser."

Som vi skrev i anmeldelsen vår, er Undisputed et flott spill, og vi håper på flere milepæler for Steel City Interactives debuttittel.