Ungarn bestemmer seg for å forbli medlem av Den internasjonale straffedomstolen

Det ungarske parlamentet har godkjent en lov som gjør at landet fortsatt vil være medlem av Den internasjonale straffedomstolen (ICC), skriver Reuters og YLE.

Dette er et skritt tilbake for Ungarn, fordi tidligere statsminister Viktor Orbán satte i gang prosessen med Ungarns utmelding av ICC allerede i 2025. Dette skulle etter planen tre i kraft 2. juni 2026. Men nå har det ungarske parlamentet med overveldende flertall opphevet loven om å trekke seg fra ICC. Av de 199 parlamentsmedlemmene stemte 133 for, 37 mot og fem avsto fra å stemme.

Så hvorfor ble denne prosessen i det hele tatt satt i gang? Orbáns regjering begrunnet beslutningen om å trekke seg fra ICC med at domstolen hadde blitt "politisk".

Ungarns nåværende statsminister Péter Magyar hadde tidligere lovet å beholde Ungarn i ICC.