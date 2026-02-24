Ungarn blokkerer nye Russland-sanksjoner og 90 milliarder euro i lån til Ukraina før fireårsdagen for krigen

HQ

Mandag opprettholdt Ungarn sitt veto mot EUs nye sanksjonspakke mot Russland og lånet på 90 milliarder euro til Ukraina, noe som er et slag mot den europeiske enigheten på tampen av krigens fireårsdag. Striden dreier seg om den stansede oljestrømmen gjennom den sovjetiske Druzhba-rørledningen, og Budapest anklager Kiev for ikke å ha gjenopprettet forsyningene. Slovakia har også advart om at de vil stanse nødforsyningen av elektrisitet til Ukraina inntil leveransene gjenopptas.

EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas kalte den manglende avtalen "et tilbakeslag", mens Det europeiske råds president Antonio Costa oppfordret Ungarns statsminister Viktor Orban til å innfri tidligere forpliktelser. Orban svarte at Ukraina kunne gjenoppta oljetransporten hvis de ønsket det, og sa at han ikke ville støtte beslutninger som var gunstige for Kiev før striden var løst. Ukraina sier imidlertid at russiske angrep i januar skadet rørledningens infrastruktur, og at reparasjoner pågår.

På slagmarken hevdet Ukrainas hær at den hadde gjenopprettet kontrollen over 400 kvadratkilometer langs deler av den sørlige frontlinjen. I mellomtiden har russiske droneangrep drept to personer i Odesa-regionen i natt, noe som understreker den fortsatte intensiteten i en krig som begynte med Moskvas fullskala invasjon 24. februar 2022. Det vil si for fire år siden...