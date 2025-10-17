Verdensnyheter
Ungarn forbereder seg på å være vertskap for Trump-Putins fredstoppmøte i Budapest
Orbán lover full støtte for å sikre den russiske lederens tilstedeværelse midt i den pågående ICC-spenningen.
Ungarn har nettopp bekreftet at de vil garantere Vladimir Putins innreise og trygge retur til hans kommende møte med Donald Trump i Budapest. Toppmøtet, som har fokus på å få slutt på krigen i Ukraina, er ventet å finne sted snart, og forberedelsene går angivelig raskt fremover. Statsminister Viktor Orbán, som er en nær alliert av begge lederne, understreket Ungarns suverenitet ved å ønske Putin velkommen, til tross for den pågående arrestordren fra ICC. Valget av møtested har vakt internasjonal oppsikt, ettersom Ungarn tar avstand fra domstolen og samtidig oppfordrer Europa til å gjenåpne den diplomatiske dialogen med Moskva. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!