Ungarn forbereder seg på å være vertskap for Trump-Putins fredstoppmøte i Budapest Orbán lover full støtte for å sikre den russiske lederens tilstedeværelse midt i den pågående ICC-spenningen.

HQ Ungarn har nettopp bekreftet at de vil garantere Vladimir Putins innreise og trygge retur til hans kommende møte med Donald Trump i Budapest. Toppmøtet, som har fokus på å få slutt på krigen i Ukraina, er ventet å finne sted snart, og forberedelsene går angivelig raskt fremover. Statsminister Viktor Orbán, som er en nær alliert av begge lederne, understreket Ungarns suverenitet ved å ønske Putin velkommen, til tross for den pågående arrestordren fra ICC. Valget av møtested har vakt internasjonal oppsikt, ettersom Ungarn tar avstand fra domstolen og samtidig oppfordrer Europa til å gjenåpne den diplomatiske dialogen med Moskva. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Ungarns statsminister Viktor Orban deltar på en felles pressebriefing med Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy i Kiev, Ukraina, 2. juli 2024 // Shutterstock