Ungarn gir asyl til tidligere polsk minister under etterforskning

Ungarn har innvilget politisk asyl til Zbigniew Ziobro, Polens tidligere justisminister, som er under etterforskning for påstått maktmisbruk og misbruk av offentlige midler under den forrige Lov og rettferdighet (PiS-regjeringen).

Ziobro, som en gang var en av de mest innflytelsesrike personene i PiS og arkitekten bak partiets kontroversielle rettsreformer, står overfor 26 straffbare anklager, blant annet påstander om at han skal ha ledet en organisert gruppe som har brukt penger fra et støttefond for ofre til politiske formål. Påtalemyndigheten undersøker også om midlene ble brukt til å kjøpe Pegasus-spionprogramvare som angivelig ble brukt mot politiske motstandere.

Zbigniew Ziobro // Shutterstock

Siden PiS mistet makten i 2023, har Polen blitt styrt av en EU-vennlig koalisjon ledet av statsminister Donald Tusk, som har lovet å etterforske korrupsjon og gjenopprette domstolenes uavhengighet. Ziobro nekter for å ha gjort noe galt og kaller saken en politisk motivert vendetta, og sier at han ikke kan forvente en rettferdig rettssak i hjemlandet.

Ungarns beslutning øker spenningen mellom Warszawa og Budapest, som lenge har vært allierte under deres tidligere nasjonalistiske regjeringer. Polske myndigheter reagerte med sinne og beskyldte Ziobro for å ha flyktet fra rettsvesenet, mens Ungarns utenriksminister sa at flere polakker hadde fått asyl på grunn av politisk forfølgelse.