HQ

I går anklaget Ukraina uidentifiserte rekognoseringsdroner for å ha krysset landets vestlige grense, og antydet at de kan ha kommet fra Ungarn, et NATO- og EU-medlem som under Orbans ledelse har stått uvanlig nær Russland sammenlignet med andre europeiske land. Nå har Ungarn avvist Zelenskys antydninger om at droner som har krysset grensen til Ukraina, kan ha kommet fra ungarsk territorium, og kaller uttalelsene hans for besettende og grunnløse. "President Zelensky er i ferd med å miste forstanden i sin anti-ungarske besettelse. Han begynner nå å se ting som ikke er der," sa den ungarske utenriksministeren Peter Szijjarto i et innlegg på X. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!