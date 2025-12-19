Ungarn, Slovakia og Tsjekkia godkjenner EU-lån til Ukraina, men velger ikke å bidra

HQ

Ungarn har gått med på å ikke blokkere det store, EU-støttede, rentefrie lånet til Ukraina som skal dekke landets militære og økonomiske behov de neste to årene, men vil ikke bidra finansielt, opplyste tjenestemenn tidlig fredag.

Orbán aksepterte avtalen på betingelse av at Ungarn, sammen med Slovakia og Tsjekkia, er utelukket fra å garantere for gjelden. Kompromisset kom etter at EU ikke klarte å bli enige om å bruke frosne russiske midler til å finansiere Kyiv.

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sa at Ukraina bare ville måtte betale tilbake lånet hvis Russland betalte erstatning for krigen, og la til at EU forbeholdt seg fortsatt retten til å bruke immobiliserte russiske eiendeler hvis det ikke ble gitt kompensasjon.

Avtalen sender et politisk signal om fortsatt EU-støtte til Ukraina, selv om det fortsatt er uenighet om hvor langt unionen er villig til å gå når det gjelder å bruke russiske midler for å betale for krigen. For mer informasjon, se innlegget nedenfor (Orbán: via X).