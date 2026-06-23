Ungarn vedtar nye lover mot korrupsjon

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EU lovet Ungarn at hvis reformene gjennomføres raskt, kunne Ungarn ha fått tilgang til frosne midler allerede i år. Og det ser ut til at ting går fremover, siden det ungarske parlamentet er i ferd med å vedta nye antikorrupsjonslover, som rapportert av Euractiv og YLE.

Det ungarske parlamentet skal vedta nye lovforslag mot korrupsjon, som er en del av reformene lovet av den nye statsministeren Peter Magyar. Ungarn har et insentiv til å gjøre dette, siden det er en måte å få EU til å frigjøre milliarder av euro i midler som tilhører Ungarn.

EU frøs midlene fordi det var bekymret for undergraving av demokratiet, korrupsjon og innskrenkning av seksuelle minoriteters rettigheter under den tidligere statsministeren Viktor Orban, som satt lenge ved makten.

Hvis eller når det gjøres fremskritt som planlagt, kan Ungarn få tilgang til de frosne midlene i år.