Ungarns Magyar planlegger å stanse nyhetssendinger i statlige medier

Ungarns valgvinner Peter Magyar har kunngjort planer om å stanse nyhetssendingene på statlig TV og radio inntil uavhengig og upartisk dekning kan garanteres.

Tiltaket kommer bare én dag etter at han vant en brakseier over Viktor Orbán, og signaliserer et aggressivt press for å avvikle det Magyar beskriver som et politisert mediesystem på linje med den forrige regjeringen.

Magyar sa at noe av det første han ville gjøre i sin nye stilling ville være å stanse statsfinansierte nyhetsprogrammer, som han beskyldte for å fungere som "propaganda", mens nye sikkerhetstiltak blir innført. Han foreslo også å opprette et uavhengig tilsynsorgan, eventuelt etter modell av institusjoner som BBC, for å sikre redaksjonell nøytralitet.

"Et av de første tiltakene vil være å stanse nyhetssendingene til offentlig TV og radio", sier han. Og den nye administrasjonen vil forsøke å etablere "et styre for å sikre de statlige medienes uavhengighet", med utgangspunkt i erfaringene fra BBC "eller på en annen måte".