HQ

Ungarns statsminister Viktor Orban satser på å bli gjenvalgt ved å fremstille Ukraina som Ungarns største trussel, i stedet for den økonomiske stagnasjonen som hans hovedutfordrer, Péter Magyar, fremhever.

NOTE: På motsatt side finner vi Danmark. Sjekk ut: Danmark holder tidlig valg mens Frederiksen rir på Grønlands søkelys: "Dette valget blir avgjørende".

Fidesz har tatt i bruk skattebetalte reklametavler og AI-genererte videoer som viser Ukrainas president Volodymyr Zelenskij flankert av EU-tjenestemenn, med slagord som "Vår beskjed til Brussel: Vi vil ikke betale!" Kampanjen antyder at økonomisk støtte fra EU til Ukraina vil ruinere Ungarn eller sette landets ungdom i fare.

Orban har også blokkert EUs sanksjoner mot Russland og utplassert sikkerhetsstyrker rundt energianlegg, og hevder (uten bevis) at Ukraina planlegger angrep på Ungarns infrastruktur. Hans holdning gjenspeiler Ungarns stadig tettere bånd til Russland, i motsetning til de fleste EU-medlemmene som har distansert seg siden invasjonen i 2022...