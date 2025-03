Ungarns regjeringsparti foreslår lov som skal forby Pride-parader

HQ

Det var i 1997 at regnbueflaggene for første gang lyste opp Budapests gater, men denne mandagen har Ungarns regjeringsparti Fidesz inntatt en bestemt holdning mot Pride-marsjer for LHBTQ+-personer, og har lagt frem et lovforslag for parlamentet som i praksis vil forby arrangementet.

Lovforslaget tar sikte på å forby sammenkomster som anses som skadelige for barn, en begrunnelse som har vært et sentralt punkt i statsminister Viktor Orbans bredere kulturkampanje. Hvis loven blir vedtatt, vil både arrangører og deltakere bli ilagt bøter.

Lovforslaget gir også myndighetene rett til å bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi for å identifisere deltakere, noe som ytterligere forsterker bekymringene rundt statlig overvåking og individuelle friheter under offentlige arrangementer som Pride.

Orbans regjering, som i økende grad har rettet søkelyset mot LHBTQ+-rettigheter som en del av sin kristenkonservative agenda, har tidligere utløst internasjonal kontrovers med en politikk som forbyr promotering av homofili overfor mindreårige.