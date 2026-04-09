Ungarsk minister tilbød seg å sende Russland EU-dokumenter i en lekket lydfil

Lekkede lydopptak som ble offentliggjort onsdag, tyder på at Ungarns utenriksminister Peter Szijjártó tilbød seg å sende et dokument til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov om Ukrainas EU-medlemskap. Lydopptakene, som ble publisert av et konsortium bestående av blant andre VSquare.org, tyder på et vennskapelig forhold mellom de to tjenestemennene.

Klippene er en del av en større serie lekkasjer som hevder at Ungarns statsminister Viktor Orbáns regjering til tider har handlet for å fremme russiske interesser og undergrave EU-initiativer for å hjelpe Ukraina. Et av opptakene skal ha fanget Szijjártó som sier til Lavrov: "Jeg skal sende det til deg. Det er ikke noe problem", etter en forespørsel om minoritetsspråk i diskusjonene om EU-medlemskap.

Szijjártó har tidligere fordømt de påståtte avlyttingene som en "enorm skandale", og Orban har satt i gang en etterforskning. Lekkasjene kommer bare dager før et parlamentsvalg der Orbán står overfor en EU-vennlig utfordrer som kan dreie Ungarn bort fra Moskva.