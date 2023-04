UNICEF og Outright Games samarbeider for å støtte sårbare barn

HQ

Spillutgiveren som i stor grad er kjent for sine barnetitler, Outright Games, har kunngjort at den har slått seg sammen med UNICEF for å bli veldedighetens første "offisielle langsiktige videospillindustripartner".

Dette partnerskapet har trådt i kraft mens Outright ønsker å hjelpe UNICEF i arbeidet med å beskytte verdens mest sårbare barn, og vil se dem gjøre det ved å forplikte seg til å samle inn £ 200,000 hvert år for denne saken.

For å oppnå dette lanserer Outright en tidsbegrenset pakke neste uke som inkluderer titler fra porteføljen, med denne pakken med Transformers, PJ Masks, Peppa Pig spill og kommer i salg for £19.99 fra 28. april til 12. mai.

"Vi er utrolig stolte over å støtte UNICEF UK som deres første offisielle partner fra videospillindustrien," sa Beth Goss, administrerende direktør i Outright Games. "Vårt mål er å ta vårt beste i klassen stabile av lisensierte IP-adresser og lidenskapen til vårt globale team for å bidra til å forbedre livene til alle barn over hele verden. Vi er glade for å bringe samfunnet vårt sammen for å gjøre en forskjell for de barna som trenger hjelp mest. "

Vi blir fortalt i en pressemelding at Outright vil se etter å gi ut andre lignende pakker i løpet av året, samt være vertskap for "høyprofilerte aktiveringer" som tar sikte på å øke bevisstheten om UNICEFs sak og bidra til å nå målet på £ 200,000 også.