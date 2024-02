Unicorn Overlord får en demo i dag

HQ

Unicorn Overlord var en av de mange titlene som ble vist under dagens Nintendo Direct (en Partner Showcase), og det ser like bra ut som alltid, med taktisk RPG-action som ærlig talt ser veldig bra ut. Hvor bra? Det trenger vi ikke å svare på, for det ble bekreftet under Nintendo Direct at Unicorn Overlord faktisk får en demo i dag.

I skrivende stund er det bare Switch som er bekreftet for denne demoen, men vi kommer tilbake og oppdaterer denne nyheten hvis det også gjelder PC, PlayStation og Xbox. Unicorn Overlord lanseres 8. mars, og her er et utvalg nye skjermbilder du kan glede deg over.