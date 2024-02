Unicorn Overlord får en sjenerøs introduksjon

HQ

Med en måned igjen til utgivelsen av det taktiske rollespillet Unicorn Overlord, synes Vanillaware det er på tide at vi får vite mer om grunnlaget for dette eventyret, noe de tilbyr med en ny video. Den inneholder blant annet kamper, karakterer (ikke alle, det vil være over 60 av dem i spillet), verden, det intrikate systemet for relasjoner og til og med gaver.

Det vakre Unicorn Overlord lanseres 8. mars for PlayStation, Switch og Xbox. Hvis kombinasjonen av strategi og J-RPG høres ut som noe for deg, bør du absolutt sjekke ut dette.