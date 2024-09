Unicorn Overlord når en million solgte spill langt raskere enn Vanillawares tidligere spill

HQ

Når vi til slutt oppsummerer 2024, er det mye som tyder på at vi kan kalle det det beste året noensinne for japanske rollespill. Vi som elsker sjangeren har spist godt hele veien takket være titler som Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload, Final Fantasy VII: Rebirth og Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - bare for å nevne noen.

Så har vi fortsatt høsten foran oss med virkelig lovende spill som Metaphor: ReFantazio, Fantasian Neo Dimension og Dragon Quest III HD-2D Remake.

Gledelig nok ser det ut til at spillmiljøet har satt pris på denne tsunamien av fine japanske rollespill, og flere av dem har solgt svært godt. En av titlene som har bidratt til suksessen er Vanillawares hit Unicorn Overlord, som ble utgitt i mars. Nå melder utviklerne og Atlus via Instagram at spillet har solgt over en million eksemplarer raskere enn noen av studioets tidligere spill Dragon's Crown og 13 Sentinels - som begge brukte flere år på å nå den samme milepælen.

Vi likte Unicorn Overlord veldig godt, og det er veldig hyggelig å høre at det litt annerledes og noe dypere rollespillet har funnet et så stort publikum, til tross for årets svært harde konkurranse.

Unicorn Overlord er ute nå på PlayStation, Switch og Xbox. Hvis du vil vite mer om det, anbefaler vi at du leser anmeldelsen vår.