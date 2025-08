Unitree presenterer firbeint robot som kan gå kontinuerlig i fem timer

HQ

Unitree er et kinesisk robotfirma som hele tiden har utvidet hva vi kjenner til og forventer av roboter. Nylig lanserte de en rimelig humanoid robot, og nå har de utvidet dette med en etterfølger til sitt firbente alternativ.

Denne er kjent som A2 og er en robot som er designet med tanke på bevegelse og manøvrerbarhet. Den kan kjøre så langt som 20 km eller i fem timer sammenhengende med lav belastning, eller rundt 60 % av dette når den er fullastet med opptil 25 kg vekt. Den har batterier som kan skiftes ut for å utvide rekkevidden, den er laget av en aluminiumslegering og forsterket plast, har en maksimal kjørehastighet på 5 m/s og er konstruert for å takle tøft terreng med letthet.

I motsetning til humanoiden R1 er A2 ikke tilgjengelig for kjøp for vanlige forbrukere for øyeblikket, noe som betyr at det er uklart hvilken prisklasse enheten vil ligge i.

Unitree

Dette er en annonse: