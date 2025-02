Unity kutter flere stillinger, den sjette oppsigelsesbølgen på tre år

HQ

I den massive nedbemanningsbølgen som har rammet videospillbransjen de siste årene, er Unity, skaperen og innehaveren av spillmotoren som brukes av mange utviklere, et av selskapene som har sagt opp flest ansatte. Teknologiselskapet har sagt opp rundt 3500 ansatte i løpet av de siste tre årene, og grunnen til at vi nevner dette, er at selskapet nettopp har vært gjennom sin sjette bølge av oppsigelser.

Dette ble først lagt merke til av 80.lv som har klart å få tak i et internt notat fra Unity CEO Matthew Bromberg, et notat som avslørte at oppsigelsene har rammet ansatte i alle ledd i selskapet og at de er en del av organisatoriske endringer. Noen ansatte på vestkysten av USA mottok også dette oppsigelsesbrevet klokken 05.00 om morgenen lokal tid.

Det nøyaktige antallet berørte ansatte er ennå ikke kommunisert, men Bromberg legger til i brevet: "Vi gjør noen viktige organisatoriske endringer i dag innenfor CTO-, Engine Product- og Ads-teamene. Disse endringene er et svar på valg vi tar om hvilken retning Unity skal ta i fremtiden, og noen av våre kollegers jobber vil bli påvirket."

Han fortsetter: "Jeg vet at det er en viss utmattelse forbundet med tidligere endringer i Unity som ikke har gitt de lovede resultatene, men 2025 kommer til å bli året da vi lanserer produkter og tjenester som vil forandre vår posisjon på markedet og gi oss et springbrett til langsiktig vekst."