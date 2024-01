Unity rammes av den største nedbemanningen i selskapets historie

HQ

Unity Unity hadde et veldig, veldig tøft andre halvår av 2023, der spillmotorselskapet ble møtt med oppsigelser og massive mengder mot reaksjoner etter etableringen og den planlagte implementeringen av Runtime Fee -konseptet. Men det ser ikke ut til at 2024 kommer til å bli noe bedre for selskapet, for The Verge melder nå at Unity står foran den største oppsigelsen noensinne i selskapets historie.

Unity vil si opp 25 % av den totale arbeidsstokken, noe som utgjør rundt 1800 jobber. Dette kommer frem i en melding til Securities and Exchange Commission, der det heter at oppsigelsene skjer som en del av "restrukturering og fokusering på kjernevirksomheten, og for å posisjonere seg for langsiktig og lønnsom vekst."

Det skal sies at Unity varslet at det sannsynligvis ville komme ytterligere oppsigelser mot slutten av 2023, og det fremgår ikke av meldingen om disse ekstra 1800 tapte jobbene kommer i tillegg til de tidligere oppsigelsene som fant sted på slutten av fjoråret. Uansett er det klart at mange personer har mistet jobben hos spillmotorselskapet.