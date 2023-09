Unity vil ikke kreve store installasjonsgebyrer likevel

HQ

I går kunngjorde Unity at de ville se på tilbakemeldingene på de kontroversielle installasjonsreglene som ble offentliggjort i forrige uke. Selv om vi ennå ikke har fått noen offisiell tilbakemelding fra selskapet, melder Bloomberg at de har fått tak i et møteopptak som viser hvilke endringer Unity vil gjøre.

Runtime Fee vil bli begrenset til 4 % av spillets inntekter på over en million dollar, og utviklere trenger ikke lenger å installere Unity-teknologi for å rapportere installasjonstall. I stedet får de tillit til å gjøre det selv.

I tillegg sløyfes de retroaktive installasjonsgebyrene, noe som betyr at utviklere kun vil bli belastet for nye installasjoner som gjøres etter at retningslinjene er innført. Det virker som et skritt i riktig retning, men mange hadde nok helst sett at hele denne debatten ikke hadde funnet sted i det hele tatt.

Mange utviklere har fortsatt mistillit til Unity, og det virker som et svik at selskapet i det hele tatt kunne finne på å innføre de tidligere retningslinjene. Det er likevel et skritt i riktig retning hvis Bloomberg-rapporten viser seg å stemme.