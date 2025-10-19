Universal åpner sin første "temapark for barn" i Texas neste år

HQ

Er det ingen som tenker på barna? Jo, Universal gjorde det, og temaparkdivisjonen, kjent for sine detaljerte og spennende attraksjoner i Harry Potter, Jurassic World og Super Nintendo World, vil åpne en ny temapark som kun er dedikert til familier med små barn. Denne første parken i sitt slag, kalt Universal Kids Resort, vil også tjene dem til å desentralisere underholdningstilbudet i USA (som for øyeblikket bare ligger på vest- eller østkysten, i California eller Orlando), ettersom den vil åpne i Frisco, Texas, en gang neste år.

Hvordan ser en Universal-temapark for barn ut? Den er selvsagt mindre og billigere, men også fargerik og glad, med et hotell ved siden av, og syv temaland basert på Minions, Trolls, Shrek, Push in Boots, Svampebob Firkant, Gabby's Dollhouse og Jurassic World (hovedsakelig inspirert av DreamWorks' Netflix-serie Camp Cretaceous).

Universal delte noen konseptbilder, som en elveforlystelse, to små berg- og dalbaner, en flygende karusell, møte og hilse på Shrek eller et møte med en Velociraptor-baby.

Dette er en annonse:

Det er ikke offentliggjort noen detaljer om priser, men selv om det helt klart er en park i mindre skala, vedder vi på at den fortsatt vil være kostbar sammenlignet med andre regionale eller familieeide temaparker i landet.

Hvis du har barn, ville du tatt dem med til Universal Kids Resort? Vi dømmer deg ikke hvis du er voksen og har lyst til å dra dit også...

Dette er en annonse: