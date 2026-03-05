Universal avslører bilene til den nye Fast & Furious-berg-og-dal-banen i Hollywood

HQ

Universal Studios Hollywood har endelig avslørt bilene som skal være med i deres nyeste berg- og dalbane i fornøyelsesparken i Los Angeles, Fast & Furious: Hollywood Drift. Etter flere måneder med testing har Universal endelig avslørt togene som skal utgjøre denne "drivende" berg-og-dal-banen: i utgangspunktet en snurrende berg-og-dal-bane, men med hver bil i to rader som later som om de er en ekte bil.

Nærmere bestemt vil de fire bilene i hvert tog være Dogde Charger, Mazda RX-7, Nissan Skyline GT-R og Toyota Supra, alle ikoniske biler fra historien til Fast & Furious-serien.

Berg- og dalbanen, som ligger i bakken som deler den californiske temaparken i to, har en unik layout designet av Intamin, med raske akselerasjoner, mange airtime-momenter og inversjoner, og med ekstra spenning i form av snurrende biler som "drifter" i svingene.

En lignende berg- og dalbane av samme type er også under bygging i søsterparken i Orlando, Universal Studios Florida, og skal erstatte den gamle og latterlige Fast & Furious: Supercharged som åpnet i 2015. Kunne du tenke deg å kjøre denne berg- og dalbanen?

