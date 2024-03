Universal har utsatt rebooten av Wolf Man til 2025.

Universal har utsatt lanseringsdatoen for nyinnspillingen av Wolfman til 2025. Filmen skulle opprinnelig hatt premiere 25. oktober 2024, men får nå premiere 17. januar 2025.

HQ

Filmen, som er regissert av Saw-medforfatteren Leigh Whannell, er en reboot av filmen med samme navn fra 1941, og den lover å ha en skremmende tone. Den følger en mann hvis familie blir terrorisert av et dødelig rovdyr.

Filmen er produsert av Blumhouse-sjef Jason Blum og har Christopher Abbott (Catch 22, It Comes at Night), Julia Garner (The Perks of Being a Wallflower) og Sam Jaeger (The Handmaid's Tale) i hovedrollene.

Takk, Variety.