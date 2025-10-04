Universal krever store budsjettkutt for siste kapittel av Fast & Furious

HQ

Etter å ha dominert kinoene med eksplosiv action og skyhøye produksjonskostnader, befinner Fast & Furious-franchisen seg nå ved et veiskille. Ifølge The Wall Street Journal insisterer Universal Pictures på at den neste filmen - som "sies" å være den siste - må lages med et betydelig redusert budsjett. Flyttingen kommer etter de økonomiske utskeielsene som plaget Fast X.

Serien har så langt spilt inn mer enn 7 milliarder dollar på verdensbasis med sine elleve filmer, men det en gang så ustoppelige momentumet viser tegn til å avta. Publikums entusiasme avtar, samtidig som utgiftene fortsetter å stige - en kombinasjon som rett og slett ikke er bærekraftig. Den siste filmen, Fast X, var både den dyreste og en av de minst lønnsomme filmene, med et produksjonsbudsjett på 340 millioner dollar og globale billettinntekter på rundt 705 millioner dollar.

Produksjonen av den neste filmen, foreløpig kjent som Fast X-2, har stoppet helt opp. Det finnes ikke noe ferdig manus, og flere av hovedrolleinnehaverne har ikke engang signert kontrakt. Universals holdning er krystallklar: Hold kostnadene på rundt 200 millioner dollar, ellers blir prosjektet skrinlagt. Det er et drastisk kutt sammenlignet med Fast X.

Vin Diesel, som har vært hjertet og motoren i sagaen, har offentlig sagt at filmen kan komme på kino i april 2027, men bare hvis Universal går med på hans tre betingelser: at den primært finner sted i Los Angeles, at den vender tilbake til sine røtter i gateløp og på en eller annen måte gjenforener Toretto med Paul Walkers karakter gjennom CGI. Så langt har ingen offisielle produksjonsplaner eller datoer blitt satt - alt er fortsatt i luften.

I mellomtiden vurderer Universal angivelig å utvide Fast-universet gjennom spin-offs eller til og med en TV-serie med lavere budsjett, i håp om å holde merkevaren i live uten nok en milliardsatsing.

Vil du se en siste film som binder det hele sammen - eller er du klar til å parkere franchisen for godt?