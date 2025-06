Universal kunngjør planer om å åpne Horror Unleashed i Chicago

HQ

Universal Universal har vokst og utvidet sin fornøyelsesparkvirksomhet i et enormt tempo den siste tiden, ettersom underholdningsselskapet har kunngjort planer om å åpne en fornøyelsespark i Storbritannia, samtidig som de nylig åpnet dørene til sin nye destinasjon i Orlando. Men det er ikke alt, for nå er planene om å lansere en ny Horror Unleashed avslørt, og denne skal ligge i Chicago, Illinois.

Det vil være det andre stedet for den oppslukende underholdningsopplevelsen Horror Unleashed etter Las Vegas-destinasjonen, og det første streifet inn i regionen for Universals temaparkvirksomhet. Det vil være basert på Chicago Avenue og når det gjelder hva det kan tilby fans, sa Page Thompson, president for Universal Destinations & Experiences:

"Universal Horror Unleashed innfrir vårt løfte om å skape svært oppslukende og skremmende skrekkopplevelser som engasjerer fansen året rundt. Vi er glade for å bringe dette dristige konseptet til liv i Chicago, en by som er kjent for sin levende kultur. Vi er takknemlige for byens støtte når vi nå skal forvandle dette inaktive området til en unik attraksjon som viser vår historiefortellingsekspertise og evne til å levere halsbrekkende opplevelser som knuser gjestenes forventninger."

Det er ikke gitt noen spesifikk informasjon eller åpningsdatoer ennå, og de eneste andre opplysningene er at opplevelsen vil by på "historiefortelling på neste nivå" som "vil levere oppslukende, skrekksentrert underholdning som går utover temaparkene, og gir gjestene rystende spenning, skremmende miljøer og uforglemmelige skrekkopplevelser." Forvent at dette også vil omfatte mat- og drikkevaretilbudet og de tilgjengelige varene.

Dette er en annonse: