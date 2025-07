Universal legger til Five Nights at Freddy's og WWE-spøkelseshus til temaparker

HQ

Universal Studios 'Halloween Horror Nights ble nettopp en god del skumlere, ettersom ytterligere to attraksjoner er kunngjort for temaparkenes spesielle begivenhet senere i år. Freddy Fazbear's Pizzeria og The Horrors of the Wyatt Sicks utgjør to nye hjemsøkte hus for arrangementet.

Halloween Horror Nights begynner 29. august på Universal Orlando Resort og 4. september på Universal Studios Hollywood. I Five Nights at Freddy's-spøkelseshuset vil du følge rollen som Mike mens han prøver å overleve i den hjemsøkte pizzeriaen. Chica, Bonnie, Foxy, Mr. Cupcake og selvfølgelig Freddy selv vil dukke opp og følge besøkende gjennom hele attraksjonen.

The Horrors of the Wyatt Sicks følger WWE-superstjernene Wyatt Sicks og består av fem domener for hver av karakterene i wrestlinggruppen. En attraksjon med Terrifier-tema vil også være tilgjengelig som en del av årets Halloween Horror Nights, sammen med et Fallout-hus og et nytt hus med fredag den 13. tema.

