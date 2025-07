Universal lekker Five Nights at Freddy's 2-traileren ved en feiltakelse

HQ

Heldigvis for oss i Europa som har vært på farten i noen timer allerede denne torsdagen, har noen hos Universal gjort en liten feilberegning og lagt ut på offisielle kanaler den offisielle traileren for Five Nights at Freddy's 2, oppfølgeren til skrekkspillet som de produserer sammen med Blumhouse. Denne kunngjøringen skulle være en av overraskelsene de sparte til et panel som vil finne sted i dag på San Diego Comic-Con (den originale San Diego Comic-Con, ikke Malaga-utgaven om noen måneder).

I tillegg bekrefter traileren at filmen får kinopremiere 5. desember over hele verden. Når det gjelder handlingen, utspiller den seg et år etter hendelsene i originalen, og følger Josh Hutcherson, Elizabeth Lail og Piper Rubios karakterer som håndterer ettervirkningene av å ha forlatt pizzeriaen... inntil nye problemer dukker opp.

Sjekk ut hele synopsis og trailer for Five Nights at Freddy's 2 nedenfor.

"Ett år har gått siden det overnaturlige marerittet på Freddy Fazbear's Pizza. Historiene om hva som skjedde der har blitt forvrengt til en lokal legende, og inspirert til byens første Fazfest noensinne. Den tidligere sikkerhetsvakten Mike (Josh Hutcherson) og politibetjenten Vanessa (Elizabeth Lail) har skjult sannheten for Mikes 11 år gamle søster, Abby (Piper Rubio), om skjebnen til de animatroniske vennene hennes. Men når Abby sniker seg ut for å få kontakt med Freddy, Bonnie, Chica og Foxy igjen, setter det i gang en rekke skremmende hendelser som avslører mørke hemmeligheter om Freddys sanne opprinnelse, og frigjør en for lengst glemt skrekk som har vært gjemt bort i flere tiår."