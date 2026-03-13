Universal lover lengre kinoløp for kommende filmer

HQ

Under pandemien kastet Hollywood nesten hele sin gamle distribusjonsmodell over bord. Kinobesøkene ble færre, strømmingen vokste, og mange distributører begynte å behandle kinoene som om de hørte fortiden til. Men filmskaperne har kjempet iherdig tilbake, og mange steder har publikum, i hvert fall delvis, funnet veien tilbake til kinoene, selv om det neppe er i samme skala som før.

Universal ønsker nå å støtte denne bevegelsen, og garanterer at alle nye filmer fra selskapet skal få minst fem helger på kino før de slippes digitalt. Fra og med neste år vil dette utvides ytterligere til syv helger - det vil si omtrent 45 dager - med eksklusivitet for kinoene. Om dette er et skritt i riktig retning eller ikke, avhenger selvsagt av hvem du spør.

En talsperson for Universal sa :

"Vår strategi for vinduer har alltid vært designet for å utvikle seg med markedet, men vi tror fullt og fast på forrang for eksklusivitet på kino og jobber tett med våre utstillingspartnere for å støtte et sunt, bærekraftig økosystem for kinoer,"

Dette er også en ganske interessant kursendring fra Universal. Studioet var faktisk en av de mest aggressive aktørene da pandemien rammet. De var blant de første som begynte å eksperimentere med raskere digitale utgivelser. Noe som selvfølgelig førte til kraftig kritikk fra kinokjedene som så inntektene deres forsvinne.

Men nå er tanken å prøve å gjenoppbygge det som en gang var, og gjenopprette noe av kinoens rolle som det (i hvert fall på papiret) ultimate stedet å nyte en film.

Hva synes du om dette - bra eller dårlig?