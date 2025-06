Universal og Outright går sammen om et helt nytt Gabby's Dollhouse-spill

Outright Universal har en travel andre halvdel av 2025 i vente, ettersom utgiveren som er kjent for sine familievennlige spill skreddersydd for barn, stadig annonserer flere og flere prosjekter som vil debutere i løpet av høsten. Det neste er en helt ny Gabby's Dollhouse-tittel, et narrativt 3D-eventyr som kommer til alle plattformer.

Kjent som Gabby's Dollhouse: Ready to Party, vil spillet dreie seg om Gabby og hennes kattevenn Pandy Paws mens de forbereder seg til den ultimate festen. For å gjøre dette må de bruke catavator til å utforske en rekke spennende og varierte rom på Dollhouse, som alle er proppfulle av ulike aktiviteter og minispill. Noen eksempler på hva som tilbys er blant annet :

"Hvert hjørne byr på et nytt eventyr, fra å lage ting med Mama og Baby Box i Craft Room, danse med DJ Catnip i Music Room til å bake søte godbiter med Cakey i Kitchen."

Spillet kan spilles helt alene eller sammen med en venn i lokal co-op, og i tillegg til spillingen er det også mulig å samle antrekk og gjenstander for å tilpasse Gabbys utseende.

Når det gjelder når Gabby's Dollhouse: Ready to Party kommer, vil spillet lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S og Switch 1 19. september, rett før den nye filmen kommer på kino 26. september. Det er en flott tid å være en Gabby-fan.

Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor, samt en rekke bilder fra spillet.