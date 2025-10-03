Universal Orlando gjenåpner berg-og-dal-bane i Epic Universe etter dødsulykke

HQ

Universal Orlando Resort har kunngjort at berg- og dalbanen Stardust Racers fra Epic Universe, som ble innviet i fjor vår, vil åpne igjen lørdag 4. oktober. Forlystelsen har vært stengt i to uker etter en tragisk ulykke der en mann mistet livet i berg- og dalbanen.

Kevin Zavala Rodriguez (32) var ikke i stand til å respondere etter at turen var over, og døde senere på sykehus. Det ble rapportert at han døde som følge av "flere stumpe slagskader", noe som svekket sikkerheten i berg-og-dal-banen alvorlig. En undersøkelse utført av Universal og forlystelsesprodusenten, det tyske selskapet Mack Rides (eierne av Europa-Park), viste imidlertid at forlystelsen fungerte etter hensikten.

Fredag kveld sendte Karen Irwin, president for Universal Orlando Resort, et brev til de ansatte der hun bekreftet gjenåpningen av forlystelsen på lørdag: "vår omfattende tekniske og operasjonelle gjennomgang bekreftet at forlystelsessystemene fungerte som de skulle under hele ombordstigningsprosessen, under hele forlystelsen og da forlystelsen returnerte til stasjonen, og at våre medarbeidere fulgte prosedyrene hele veien."

Uavhengige, parallelle gjennomganger fant heller ingen feil i berg-og-dal-banen fra Universal

Irwin bekrefter at gjennomgangen ble gjennomført sammen med lokale myndigheter, og at staten Florida observerte testingen, og at en uavhengig berg-og-dal-bane-ingeniør også gjennomførte sin egen undersøkelse og ikke fant noen feil.

"Sikkerhet er som alltid vår høyeste prioritet. For å hjelpe gjestene med å avgjøre om de kan eller ikke kan kjøre en attraksjon, oppdaterer vi driftsprosedyrene og skiltingen for å forsterke eksisterende advarsler og krav til fysisk egnethet i Stardust Racers og andre attraksjoner", sier Irwin. Offeret satt i rullestol på grunn av en tidligere ryggmargsskade, selv om familien forteller at han har kjørt mange andre berg- og dalbaner tidligere.

"Som en Universal Orlando-familie fortsetter vi å uttrykke vår dypeste medfølelse og kondolanser til Mr. Rodriguez Zavalas familie og kjære for deres tap. Jeg er svært takknemlig for den profesjonaliteten, medfølelsen og omsorgen teamet vårt har vist under og etter denne tragiske hendelsen."