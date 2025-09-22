Universal Orlando Resort-president forsikrer de ansatte om at forlystelsen fungerte etter hensikten under dødsulykken i berg-og-dal-banen

HQ

Fem dager etter dødsulykken i berg- og dalbanen Stardust Racers i Epic Universe, den nyeste temaparken på feriestedet i Florida, har presidenten for Universal Orlando Resort, Karen Irwin, sendt et brev til de ansatte der hun forsikrer at berg- og dalbanen fungerte som den skulle før, under og etter turen.

Den 32 år gamle Kevin Zavala ble funnet bevisstløs og døde senere etter å ha pådratt seg "flere stumpe slagskader". Teoretisk sett kan han ikke ha blitt truffet av en løs gjenstand fra en annen passasjer, for eksempel en mobiltelefon, ettersom forlystelsen har obligatoriske skap og metalldetektorer.

"Våre interne funn til dags dato bekrefter at forlystelsessystemene fungerte som tiltenkt, at utstyret var intakt ved forlystelsens start, gjennom hele forlystelsen og ved forlystelsesvognens retur til stasjonen, og at våre teammedlemmer fulgte prosedyrene", sier Irwin. Forlystelsen vil forbli stengt mens etterforskningen pågår, en "omfattende gjennomgangsprosess i samarbeid med forlystelsesprodusenten", det tyske selskapet Mack Rides, som eier Europa-park.

Du kan lese hele uttalelsen nedenfor:

Kjære teammedlemmer,

"I løpet av mine 35 år hos Universal har få øyeblikk vært så vanskelige som dette.

Som dere kanskje vet, var det onsdag kveld en gjest som ikke reagerte etter å ha kjørt Stardust Racers på Epic Universe, ble fraktet til sykehus og senere dessverre gikk bort.

Våre tanker går til gjestens familie og kjære, og til alle dere som har blitt berørt av dette tragiske tapet.

"Jeg vil uttrykke min dypeste takknemlighet til dere, teammedlemmene våre, for den motstandskraften, medfølelsen og profesjonaliteten dere har vist. Jeg er stolt over måten dere har støttet hverandre og gjestene våre på, samtidig som dere har utført oppgavene deres med omhu og dyktighet i en utrolig vanskelig stund.

"Våre interne undersøkelser så langt bekrefter at forlystelsessystemene fungerte som tiltenkt, at utstyret var intakt da forlystelsen startet, gjennom hele forlystelsen og da kjøretøyet returnerte til stasjonen, og at teammedlemmene våre fulgte prosedyrene. Attraksjonen er fortsatt stengt mens vi fortsetter å jobbe oss gjennom en omfattende gjennomgangsprosess i samarbeid med den aktuelle produsenten av forlystelsen. Sikkerhet er, og vil alltid være, i forkant av alt vi gjør.

"Vær oppmerksom på at dette er en pågående etterforskning. Jeg ber dere om å fortsette å støtte hverandre, og husk at det finnes ressurser for emosjonell støtte både fysisk og virtuelt.

"Takk for at dere etterlever verdiene våre og det engasjementet dere viser overfor gjestene våre og hverandre, spesielt i øyeblikk som dette. Sammen vil vi fortsette å jobbe videre med medfølelse, omsorg og profesjonalitet.

"Med takknemlighet og omtanke,

"Karen IrwinPresident & COOUniversal Orlando Resort