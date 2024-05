Universal Pictures lager en Just Cause -film

Der filmatiseringer av dataspill tidligere var noe vi ofte hånte på grunn av dårlig kvalitet, er situasjonen i dag en helt annen. Det produseres mange gode serier, blant annet The Last of Us, Fallout og Castlevania - og The Super Mario Movie ble en stor hit.

Derfor er Hollywood på desperat jakt etter spill som kan filmatiseres, og det neste prosjektet som er bekreftet på trappene, er Just Cause. Filmen er basert på den svenske spillutvikleren Avalanche Studios' actionfylte spillserie, og det blir Universal Pictures som får æren av å lande satsingen.

Regissøren er allerede bekreftet, og det blir Blue Beetle-skaperen Ángel Manuel Soto som skal lede filmatiseringen, men ellers er det sparsomt med detaljer. Umiddelbart burde Rico Rodriguez' eventyr fungere godt på film, men spillene baserer seg i stor grad på eksperimentering med vanvittig fysikk og oppdagelsen av en stor spillverden ved hjelp av en gripekrok og en vingedrakt - faktorer som kanskje er litt vanskeligere å fange, tror du ikke?

Takk til The Hollywood Reporter