Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Wicked: For Good

Universal planlegger allerede flere Wicked-filmer

Etter den store suksessen med Jon M. Chus Broadway-filmatisering, ser Wicked ut til å bli værende: For godt.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Nå som begge Wicked-filmene har bevist at de kan trosse tyngdekraften og sveve til topps på kino, ser det ut til at Universal Pictures ikke er helt klare til å gi slipp på universet ennå. Flere filmer i Oz-verdenen er under planlegging hos Universal i disse dager, ifølge studioets markedssjef Michael Moses.

"På grunn av 'Wicked's' suksess, men også fansen, har vi nesten et ansvar for å finne ut hvordan vi kan fortsette i dette universet," sa Moses til Vulture. "Har vi funnet ut av det ennå? Nei, men det er ting på gang."

Det originale Wicked-stykket er basert på en bok av Gregory Maguire, som kom ut i 1995. Siden den boken tok av, har Maguire skrevet en rekke andre bøker om Oz, men det er andre ideer som flyter i vinden.

Hvor ønsker du at Wicked-universet skal ta veien videre?

Wicked: For Good

Relaterte tekster

0
Wicked: For GoodScore

Wicked: For Good
FILM-ANMELDELSE. Skrevet av Javier Escribano

Denne er enda bedre enn den første filmen, med mer action og bedre tempo, et emosjonelt klimaks fra start til slutt og, som forventet, strålende skuespillerprestasjoner.



Loading next content