Universal planlegger allerede flere Wicked-filmer

Nå som begge Wicked-filmene har bevist at de kan trosse tyngdekraften og sveve til topps på kino, ser det ut til at Universal Pictures ikke er helt klare til å gi slipp på universet ennå. Flere filmer i Oz-verdenen er under planlegging hos Universal i disse dager, ifølge studioets markedssjef Michael Moses.

"På grunn av 'Wicked's' suksess, men også fansen, har vi nesten et ansvar for å finne ut hvordan vi kan fortsette i dette universet," sa Moses til Vulture. "Har vi funnet ut av det ennå? Nei, men det er ting på gang."

Det originale Wicked-stykket er basert på en bok av Gregory Maguire, som kom ut i 1995. Siden den boken tok av, har Maguire skrevet en rekke andre bøker om Oz, men det er andre ideer som flyter i vinden.

