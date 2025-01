Universal Studios Florida bekrefter at en av deres mest ikoniske forlystelser stenger for godt i 2025 Den ikoniske (og noe forhatte) Hollywood Rip Ride Rockit vil stenge for godt i 2025.

HQ Berg-og-dal-bane-fans bør kanskje ta en tur til Universal Orlando Resort i 2025. Etter mange år med rykter er det nå bekreftet av Universal at den ikoniske berg- og dalbanen Rip Ride Rockit stenger i september 2025. Berg- og dalbanen vil bli fjernet helt fra Universal Studios Florida, en av Orlando Resortets mange parker, og vil bli erstattet av en ny storskala berg- og dalbane, selv om det fortsatt er ukjent hva det blir og hvordan den vil bli tematisert. Rip Ride Rockit var berømt blant berg- og dalbaneentusiaster, selv om de fleste var enige om at den ikke var spesielt god eller hadde eldet godt. Forlystelsen åpnet i 2009 i fra den tyske produsenten Maurer. Den nådde en høyde på 50,9 meter og en hastighet på 104,5 km/t, og ga en kinetisk følelse til en park som ellers stort sett besto av bevegelsessimulatorer i lydkulisser. I tillegg hadde den det spesielle ved seg at den spilte musikk: Hvert sete hadde et sett med høyttalere, og du kunne velge mellom en rekke sanger, fra rock til pop, disco eller rap, som akkompagnement til turen. Men på grunn av sin banebrytende natur hadde den også en god del tekniske problemer, og mange fans følte at den ble litt ukomfortabel i det siste. Derfor har valget om å stenge den og erstatte den med en ny ikke blitt møtt med altfor mange motreaksjoner, selv om mange sikkert vil føle nostalgi for en så stor forlystelse. Du har i det minste fortsatt tid til å kjøre den før den stenger for godt i september 2025.