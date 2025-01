Universal Studios Great Britain er nær ved å bli en realitet

HQ

Universal er kanskje den eneste fornøyelsesparkkjeden som kan måle seg med Walt Disney. De har anlegg i Hollywood, Orlando, Japan, Singapore og Beijing, men har ikke vært til stede i Europa siden de solgte sin eierandel i PortAventura for over 20 år siden. Det er imidlertid i ferd med å endre seg ... kanskje i løpet av dette tiåret.

I slutten av 2023 kunngjorde Universal at de planlegger å bygge en fornøyelsespark i Storbritannia. Foreløpig kjent som Universal Studios Great Britain, ble det kunngjort som et forslag i Bedford, halvannen time fra London, kanskje for å vurdere innbyggernes mening mens det amerikanske selskapet arbeidet med å få lisenser og tillatelser.

Over et år senere høres det ut som om forhandlingene går som smurt, og at det snart vil bli godkjent. Det fremgår av en Bloomberg-artikkel om utvidelsen av Heathrow lufthavn, som inneholder følgende sitat, oppdaget av fansiden Project Universal: "Andre prosjekter som er klare til å bli signert etter å ha blitt forsinket, er Lower Thames Crossing og en Universal Studios-temapark nord for hovedstaden, sa folkene".

Det har gått over ett år siden prosjektet ble lekket og kunngjort, og det har blitt brukt av lokalpolitikere som et håp om å få fart på økonomien, slik bloloop har oppdaget. Det eneste som mangler er den offisielle bekreftelsen på at Universal har fått grønt lys til å bygge prosjektet. Forhåpentligvis får de det i år, og før vi vet ordet av det kan vi begynne å snakke om bygging og hvilke IP-er Universal vil bringe til Storbritannia og hele det europeiske markedet. Harry Potter ser ut som en selvfølge. Jurassic World? Super Nintendo Land? Kanskje noe helt nytt som... James Bond?

