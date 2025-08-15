Universal vant budkrigen og eier nå rettighetene til alle Jason Bourne-bøkene

Etter å ha spilt inn nesten 20 milliarder dollar (totalt), har Jason Bourne-franchisen gått i stå i flere år, men nå kunngjør NBC/Universal at de har vunnet en vanvittig budkrig mot syv andre filmstudioer/streaming-selskaper om rettighetene til alle de ennå ikke filmatiserte Bourne- og Treadstone-bøkene, og at de vil skynde seg å starte nye filmer og serier igjen så snart som mulig.

Universal Pictures sier dette om avtalen (via Variety) :

"Siden debuten i 2002 har den ikoniske Bourne-serien omformet spionsjangeren med banebrytende filmer som setter nye standarder for filmatisk action. Vi er fulle av energi til å fortsette å utvide Bourne-universet inn i fremtiden med spennende nye historier for et globalt publikum."

Jeffrey Weiner, styreformann og administrerende direktør i Captivate Entertainment og eksekutor av Ludlums dødsbo:

"Vi er begeistret over at Bourne-serien blir værende hos Universal. Vi ser frem til å samarbeide med Universal-teamet for å utvide Bourne-serien på tvers av Universals ulike plattformer."

Vil du se mer av Jason Bourne og spionfilmene hans?