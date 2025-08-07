Universal vil bli mer aggressive i å saksøke selskaper som trener AI med filmene sine

HQ

I takt med at AI kryper nærmere Hollywood, begynner noen selskaper å akseptere den nye teknologien, mens andre slår tilbake mot den. Universal ser ut til å være et av de sistnevnte studioene, ettersom de har avslørt at de kommer til å ta harde grep mot selskaper som bruker filmene deres til å trene opp AI-modeller.

I følge The Hollywood Reporter vil Universal-filmer nå inneholde en ansvarsfraskrivelse om at filmene "ikke kan brukes til å trene AI." Allerede har lignende merknader blitt oppdaget i studiepoengene til How to Train Your Dragon, Jurassic World Rebirth og Bad Guys 2.

"Denne filmen er beskyttet i henhold til lovene i USA og andre land. Uautorisert duplisering, distribusjon eller visning kan resultere i sivilrettslig ansvar og straffeforfølgelse", står det i advarselen.

Skulle et selskap ignorere denne advarselen, er Universal forberedt på å gå til kamp i rettssalen. Etter hvert som AI-bildegenereringsmodeller og videogenereringsmodeller fortsetter å produsere innhold som ligner uhyggelig mye på filmer vi har sett, kan det hende at nye juridiske kriger snart vil begynne.

