Universals britiske temapark avslører endelig navn og logo, byggingen begynner snart for åpning i 2031

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Universal har onsdag offisielt bekreftet at temaparken i Storbritannia, som ligger i byen Bedford, halvannen times kjøretur fra London, vil hete Universal United Kingdom Resort, og at byggingen snart vil starte med en estimert åpningsdato i 2031.

Ifølge Variety vil byggingen starte snart, og Comcast NBCUniversal har forpliktet seg til å investere mer enn 5 milliarder pund (6,7 milliarder dollar) i løpet av de forventede fem årene det vil ta å bygge feriestedet.

Etter at temaparken åpner, den første i sitt slag i Europa, vil Universal investere ytterligere 1 milliard pund (1,3 milliarder dollar) i løpet av de første 10 driftsårene. Forlystelsene forventes å ha temaene Jurassic World, Minions, Tilbake til fremtiden, Paddington, Ringenes Herre, James Bond og sannsynligvis også Harry Potter. En konseptskisse ble avslørt for over et år siden, men ingen offisiell bekreftelse eller kunngjøring om forlystelser har blitt gjort.

"I dag markerer en viktig milepæl på vår reise for å bringe Universal United Kingdom Resort, med oppslukende historiefortelling, spennende attraksjoner og uovertruffen kreativitet og innovasjon til Storbritannia", sier Mark Woodbury, administrerende direktør og styreleder i Universal Destinations & Experiences. "Denne nye temaparken og feriestedet vil skape så mange nye muligheter for innbyggerne i Bedford og andre steder, og gjøre det mulig for oss å dele våre unike opplevelser med gjester fra hele verden."