Universals Dark Universe ser ut til å gjøre tidenes største svindel med Invisible Man meet and greets

Universal har store planer for sin Epic Universe park på Universal Orlando Resort. Dette vil omfatte fem unikt utformede verdener, hvorav en vil være innrammet rundt Super Nintendo World, en annen på How to Train Your Dragon, og en tredje er mindre merkevarespesifikk og har fått navnet Dark Universe.

Dette vil være den mer tradisjonelle stilen med å tilby et skrekk- og uhyggelig temaområde som vi ser i mange temaparker rundt om i verden, og med åpningen av denne regionen planlagt til neste år, har Universal avslørt hva den vil tilby.

I tillegg til å ha steder og områder som er designet for å skremme og skremme fans med skummel estetikk, vil det også være to skikkelige attraksjoner. Den første er Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, og her vil Victor Frankensteins tipptippoldebarn få i oppgave å rehabilitere flere av monstrene som plager landet, og til slutt også forsøke å temme Dracula. Den andre forlystelsen er Curse of the Werewolf og er en snurrende berg-og-dalbane der du suser langs en skogsbane mens du unngår varulver som lurer i mørket.

Disse attraksjonene kommer i tillegg til et par temarestauranter som Das Stakehaus (en biffrestaurant med vampyrtema) og The Burning Blade Tavern (en taverna som går opp i flammer hvert 20. minutt).

Men det vi la mest merke til, var at vi fikk møte og hilse på karakterene, og at Universal ser ut til å være tidenes største svindel. Mens du vandrer rundt i landsbyen Darkmoor (som området vil bli kalt), kan du finne skuespillere utkledd som Frankenstein's Monster, Bride of Frankenstein, Ygor, og Invisible Man... Vi er ikke sikre på hvordan du kan se at han faktisk er der, men dette virker som en god mulighet til å ta noen morsomme bilder og selfies med en figur som er notorisk vanskelig å fotografere.

Skal du til Darkmoor neste år?

