Universitetsstudent lager den første 100 % britiske sjokoladebaren på nesten et århundre

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Selv om det finnes mange ikoniske og store britiske sjokoladegiganter, ikke minst Cadbury og Bournville, er sjokoladen ikke et iboende britisk produkt, da kakaoen alltid hentes fra andre (mye varmere) land. Faktisk var det sist en sjokoladebar ble laget utelukkende av britisk dyrkede ingredienser helt tilbake i 1932, da konfektgiganten Rowntree's ga prinsesse Elizabeth – da hun var seks år gammel og lenge før hun ble dronning – den eneste andre sjokoladebaren som var dyrket i Storbritannia.

Nå som vi nærmer oss 100-årsjubileet for dette øyeblikket, har en student ved University of Reading skapt overskrifter ved å lage den første sjokoladebaren laget av ingredienser dyrket i Storbritannia på nesten et århundre. Ifølge BBC News har masterstudenten Maha Khan klart å lage en søt godbit ved hjelp av ingredienser fra Storbritannia, ikke minst kakao som ble dyrket, høstet, gjæret og bearbeidet i nærheten av Reading.

Khan uttalte følgende om bragden: «Det er utrolig at vi kan lage 100 % britisk sjokolade – men sett i lys av klimaendringer, skadedyr og sykdommer anslås det at 30 til 40 % går tapt. Og vi har sett med disse hetebølgene at klimaendringene, disse problemene og utfordringene, bare vil forverres.»

Det er uklart hva dette betyr for Storbritannias sjokoladeinitiativer, da det sannsynligvis fortsatt er langt billigere å importere kakao fra områder som Sør-Amerika, Afrika og Asia, men kanskje tilbyr det også et alternativ for en bransje som har en verdi på rundt 10,4 milliarder pund for Storbritannia, men som likevel bruker enorme mengder importerte ingredienser.