Noen ganger kan man få inntrykk av at spillmediet kun består av såkalte trippel-A-spill med et gigantisk budsjett på blockbuster-nivå på den ene siden og små indie-titler utviklet i en garasje på den andre siden. I realiteten er spekteret mye bredere enn som så. En av kategoriene jeg liker å utforske iblant er titler som kan klassifiseres som dobbel-A, altså spill med en rimelig grei størrelse på både budsjett og utviklingsteam, men som henter åpenbar inspirasjon fra de største i klassen og ikke nødvendigvis forsøker å pushe de tekniske grensene på samme måte.

Dette er en av grunnene til at Unknown 9: Awakening vekket nysgjerrigheten min da det ble presentert under årets Summer Game Fest. Her presenteres vi for en helt ny merkevare med helt nye omgivelser og rollefigurer fra et helt ferskt studio, men hvor spillmekanikkene og settingen gir assosiasjoner til eventyrspill av Uncharted-sorten. Dessuten er dette en del av en større satsing på en helt ny merkevare som inkluderer en podcast, tegneserier, to bøker og «mer i vente», som Bandai Namcos offisielle nettside sier det. En lovende salgs-pitch, men etter å ha tilbrakt timene med Unknown 9: Awakening skulle jeg ønske at spillet hadde fått enda mer tid i ovnen, for sprekkene og svakhetene kommer dessverre så altfor tydelig til syne.

Sentralt for handlingen i Unknown 9: Awakening er en hemmelig verdensorden og historie bak historien slik vi kjenner den. Den gamle Sahin-sivilisasjonen forsvant for flere tusen år siden, og det eneste som gjenstår er noen ruiner og historiene om Unknown 9, de ni udødelige som vokter over verden. Spol frem til starten av 1900-tallets India, hvor vi møter Haroona som i jakten på hevn over sin mentor havner midt i en maktkamp mellom den skjulte ordenen Leap Year Society og utbrytergruppen Ascendants. Haroona er heldigvis ikke bare en tilfeldig foreldreløs kvinne, for som en Quaestor har hun evnen til å tappe inn i den hinsidige skyggeverdenen (The Fold) for å se skjulte spor, snike forbi fiender og kjempe mot de som er på jakt etter henne.

Settingen med en pulp-fiksjonstolkning av det tidlige 1900-tallet er en viktig del av salgspremisset her, og på dette området innfrir Unknown 9: Awakening. Sammenblandingen av eksotiske lokasjoner, skjulte ordener, tapte sivilisasjoner og en skyggeverden som bare de få utvalgte kan tappe inn i er godt snekret sammen. Legg til revolvermenn, luftskip, overdrevet teknologi som ligger langt forut for sin tid og gamle fly, så er eventyrfølelsen nærmest komplett. Er du en som meg som setter pris på en god eventyrfilm med jakt etter skjulte skatter og tapte sivilisasjoner, er det en god sjanse for at settingen og historien her vil falle i smak. Det er også jevnt over et engasjerende og interessant rollegalleri vi møter, hvor The Witcher-skuespillerinnen Anya Chalotra serverer en jevnt over god prestasjon i sin spilldebut i rollen som Haroona. Når det hele i tillegg pakkes inn i god musikk, er det mye med innpakningen som gir et godt førsteinntrykk. På mange måter får jeg assossiasjoner til de beste sidene ved PlayStation 4-spillet The Order: 1886, en tittel som hadde et lovende utgangspunkt og en spennende verdensbygging, men hvor gjennomføringen ikke helt levde opp til forventningene.

Dessverre er ikke alt bare fryd og gammen når det kommer til spillets narrativ, for det hele pakkes inn i forhastede overganger og merkelig klipping mellom de ulike scenene og lokasjonene. Filmsekvensene føles uferdige og har noen overganger som føles svært merkelig klippet, som om utviklerne ikke fikk tid til å gjøre seg ferdig med det de hadde planlagt (med tanke på at spillet ble forsinket er dette ikke en usannsynlig forklaring). Unknown 9: Awakening har en god nok historie, men med enda strammere regi kunne den blitt enda bedre, til og med fantastisk.

Følelse av hastverk og et uferdig produkt kommer også til syne i den visuelle presentasjonen. Unknown 9: Awakening forsøker ikke å skyve på noen grafiske grenser og plasserer seg godt innenfor Unreal Engine-rammeverket, men kommer likevel med en skuffende lav oppløsning og mye partikkelstøy i PlayStation 5-utgaven som gjør at spillet langt ifra viser seg fra sin beste side. Tittelen er også plaget av et ujevnt bilde der både bildetempo og bildefrekvens lugger og hakker jevnt og trutt, med merkbar stotring ved lasting av shadere i overganger fra scene til scene. Dessuten har man ingen mulighet til å velge mellom kvalitetsmodus eller ytelsesmodus på konsoll, hvilket betyr at du er låst til en maksfrekvens på 30 bilder per sekund på det beste. Andre ting som kornete oppløsning på hår, skjegg og kraftfelt eller dårlige ansiktsanimasjoner på de fleste birollefigurene trekker også ned opplevelsen vesentlig, noe som hindrer spillet fra å bringe den lovende konseptkunsten til live på en måte den fortjener. Det er dessverre heller ikke bare på det visuelle området at det skorter, for med jevne mellomrom byr spillet på små og store bugs som i verste fall krever en omstart.

På den rent spillmekaniske siden fortoner Haroonas eventyr seg som et lineært eventyrspill. Du går i en bestemt rute, plukker opp samleobjekter på veien og kommer til områder omkranset av fiender som du må kvitte deg med. Som nevnt kan det minne om Uncharted-serien eller om titler inspirert av Naughy Dog-klassikerne, som A Plague Tale: Requiem, men den store forskjellen ligger i at Unknown 9: Awakening byr på mye mer kreative og spennende snikemekanikker. Haroonas evner som en Quaestor gir henne for eksempel muligheten til å overta fienders kropper slik at de kan gå løs på sine allierte, og etter hvert får du også muligheten til å seriekoble slike overtakelser. Legg til muligheten for å detonere eller sabotere gjenstander på avstand, gjøre deg usynlig og slå ut fiender bakfra, så har du en rekke verktøy for å forbli usett mens du tar ut fiendene dine. Det er også å foretrekke, for hvis du blir sett og havner i håndgemeng viser Unknown 9: Awakening seg fra sin svakeste side. Kampmekanikkene er rett og slett klønete å mestre og upresise, og når dette kombineres med et siktesystem som oppfører seg temmelig vilkårlig blir dette en frustrerende del av spillopplevelsen.

Det er mye å sette pris på ved Unknown 9: Awakening: Luftskip, en skjult verdenshistorie, hemmelige ordener, varierte snikemekanikker og en flott innpakning satt til India fra en lett overdrevet variant av begynnelsen av 1900-tallet for å nevne noe. Med litt mer tid, litt større budsjett og mer finpuss kunne dette blitt en skikkelig hit av den beste dobbel-A-sorten, men dessverre plages spillet av et dårlig kampsystem, klønete regi og flere tekniske og visuelle problemer. Samtidig er det ikke vanskelig å skimte gullet under slagget, og forhåpentligvis får utviklerne i Reflector flere sjanser i fremtiden etter denne debuten, for det er absolutt mye potensial her.