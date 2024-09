Unknown 9: Awakening - En demo som ikke overbeviser og etterlater mye å ønske

HQ

Jeg har hatt sjansen til å se en god del av Unknown 9: Awakening i løpet av de siste månedene, men det er så langt det har gått. Det er mindre enn to måneder til lansering, og det var først på Gamescom at jeg fikk sjansen til å prøve spillet og få en forsmak på hvordan det fungerer.

Nå, en rask ansvarsfraskrivelse: demoen jeg testet på den tyske messen var i beste fall kort. Jeg ble kastet inn i en kamp og ble bedt om å nedkjempe alle truslene som sto i veien for meg. Det var ikke tid til narrativ eller historiefortelling, miljøopplevelse eller en sjanse til å lære meg hvordan spillet fungerer. Jeg fikk i realiteten utlevert en ladd pistol og ble sendt til frontlinjen. Det jeg prøver å si er at denne korte forhåndsvisningen utelukkende vil dreie seg om hvordan kampene i Unknown 9: Awakening føles i aksjon, ettersom resten av spillet er noe jeg ennå ikke har opplevd.

HQ

Som jeg bemerket i min forhåndsvisning av spillet i mars, handler Unknown 9: Awakening om flyt. Som hovedpersonen Haroona må du bruke sniking, miljømanipulering, nærkamp og umbriske evner som utnytter potensialet i Fold for å låse opp overnaturlige bevegelser og ferdigheter. Det er mye kreativt potensial i dette oppsettet, men ut fra min korte erfaring med spillet er det ikke bare solskinn og regnbuer i praksis.

Dette er en annonse:

Du kan se at utvikleren Reflector Entertainment hadde store planer for hvordan de umbriske evnene skulle påvirke og påvirke handlingen, men når sant skal sies føles de som en ettertanke laget for å utfylle grunnleggende og rudimentær nærkamphandling. Ideen er nemlig å bruke Stepping -ferdighetene til å hoppe inn i fiender, kontrollere dem og få dem til å angripe sine egne allierte eller aktivere miljøelementer, som for eksempel å tenne på en eksplosiv tønne. Du kan kjede Stepping -handlinger slik at to fiender vender seg mot sine venner samtidig, og alt dette betyr at Haroona kan være den minste av motstandernes bekymringer.

I praksis kan Stepping imidlertid være ganske vanskelig og rigid å mestre, noe som betyr at det ofte er enklere å bare bruke Haroonas mer grunnleggende nærkampshandlinger i stedet, løpe med hodet først, slå, sparke, blokkere, parere, unnvike og bruke noen mer enkle Umbric-ferdigheter for å skape kaos. For det første synes jeg det var mye enklere og bedre å bruke Umbric-ferdigheter til å aktivere miljøelementer manuelt enn å bruke Stepping og få en fiende til å gjøre det. Dessuten er trekkmekanikken som lar deg dra en fiende raskt mot deg, svært nyttig for å isolere og bryte ned fiendeformasjoner og til og med eliminere fiender på avstand som bruker skytevåpen for å gjøre livet ditt til en plage. Du kan riktignok bruke skjoldmekanikken til å blokkere litt skade, men du vil ikke alltid kunne unngå å bli truffet, og derfor er det ofte lettere å komme tett på og raskt ta ned trusler med en kombinasjon av ett og to slag.

Dette er en annonse:

Variasjonen i fiender er kanskje det som redder Unknown 9: Awakening, men samtidig forsterker det min holdning om at spillet er mest effektivt når du holder bruken av umbriske ferdigheter på et minimum. Noen ganger vil du støte på motstandere som har teknologi som nøytraliserer dine muligheter til å angripe dem med umbriske trekk, noe som betyr at du er nødt til å skitne til hendene og bruke omgivelsene til din fordel. Ærlig talt ser det ut til at dette er de eneste fiendene som er verdt å bry seg om, noe som betyr at det enorme fokuset på umbriske bevegelser og ferdigheter aldri traff meg på den måten som denne demoen tydeligvis ønsket.

Det jeg vil si er at jeg tror Umbric-oppsettet vil trives best utenfor action, hvor stealth kan utmerke seg og hvor du kan skape flotte Stepping -kombinasjoner uten å være i actionens hete. Denne demoen ga meg aldri sjansen til å oppleve det, og derfor er jeg etter rundt 20 minutter med Unknown 9: Awakening ikke helt solgt på det jeg har sett så langt. Det er definitivt mer i dette spillet enn det som møter øyet, men denne demoen og eksemplet på det gjorde ikke mye i det hele tatt for å vise det.