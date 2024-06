Unknown 9: Awakening får historietrailer

HQ

Unknown 9: Awakening skulle egentlig slippes i sommer, men under kveldens Summer Game Fest ble det klart at Reflektor Entertainment trenger litt mer tid på å ferdigstille det. Vi må vente til en gang i høst før vi får ta rollen som den unge kvinnen Haroona med den interessante evnen til å hoppe inn i en mystisk dimensjon kalt The Fold, noe som gir henne mange interessante egenskaper i kampen mot fiendene sine.

For å kompensere for forsinkelsen har de i det minste tilbudt en fartsfylt ny historietrailer der flere detaljer blir avslørt. Det er imidlertid ikke satt noen utgivelsesdato for øyeblikket, men det er en gang i løpet av høsten som gjelder hvis ingenting endres før den tid. Du kan se traileren nedenfor.