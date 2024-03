Unknown 9: Awakening har potensial, men vi må se mer for å være helt sikre

Du husker kanskje ikke så mye om Unknown 9: Awakening, og det er det en veldig god grunn til. Etter at spillet ble presentert på Gamescom-messen i 2020, har det ikke kommet så mye annet ut om prosjektet. Faktisk har det nesten ikke kommet noen ny informasjon de siste tre årene. Men dette kommer til å endre seg betraktelig i løpet av de kommende månedene, ettersom utvikleren Reflector Entertainment og Bandai Namco forbereder seg på å gi spillerne spillet i hendene til sommeren.

Spillet lanseres snart på PC, PlayStation og Xbox (begge de siste generasjonene), og vi har fått et tidlig innblikk i en keynote-presentasjon for Unknown 9: Awakening, der det ble vist frem en rekke nye spillsekvenser, og utviklingsteamet tok oss gjennom historien og forklarte mer om hovedpersonen i dette actioneventyret.

Unknown 9: Awakening Awakening er en del av en større multimedieserie fra Reflector, der tegneserier, podcaster, romaner og snart også webserier i årenes løp vil bidra til å drive fortellingen om serien videre. er bare én del av dette arbeidet, et spill som følger hovedpersonen Haroona i jakten på de udødelige og unnvikende Unknown 9 - vesener som besitter viktig kunnskap som enten kan vise seg å være til stor nytte eller enorm ødeleggelse for menneskeheten. Hovedproblemet er at Haroona ikke bare konkurrerer mot to hemmelige samfunn som jakter på Unknown 9 ( The Leap Year Society og The Ascendants), men også mot en uhyggelig Quaestor (egentlig en jeger) ved navn Vincent Lichter, kjent for mordet på Haroonas mentor.

Det er et historiepremiss som nesten minner om Eternals, og som utvilsomt etterlater mange kreative og interessante muligheter for handlingen til å nøste opp og holde spilleren på kanten av setet. Jeg skal ikke si så mye mer om historien her, ettersom hovedtalen og spillingen var mer fokusert på action, som ser ut til å ha flere ulike inspirasjonskilder.

Siden Unknown 9: Awakening er et actioneventyr, gjenspeiler en stor del av gameplayet God of War, Tomb Raider, Banishers: Ghosts of New Eden, og listen fortsetter, en formel som kombinerer actionsekvenser med utforsknings- og plattformelementer. Spillet presenterte ikke dette på en like dyptgående måte som noen av de tidligere nevnte titlene, og fremstod i stedet som ganske lineært, men løftet om samleobjekter og muligheter til å vandre utenfor allfarvei antyder selvfølgelig at det er mer enn man tror.

Når det gjelder kampene, er det her ting får en mer unik tilnærming. På den ene siden har vi den typiske nærkamp- og nærkampsactionen som vi har sett i for eksempel Star Wars Jedi, men på en mye mindre straffende og mer tilgjengelig og enkel måte. Du kan slå, sparke, lage kombinasjoner og bruke en rekke overnaturlige krefter som kretser rundt den fiktive parallelle dimensjonen The Fold, og disse evnene kalles Umbric-evner, alt sammen for å overvinne trusler. Disse gjør det mulig for Haroona å kontrollere og manipulere fiender, blokkere og til og med avlede kuler, samhandle med og påvirke omgivelsene, alt etter eget ønske, og for å bruke disse evnene trenger du bare litt Am, som i praksis er Unknown 9's svar på mana.

Forskjellen med dette systemet er imidlertid at det også er store stealth-systemer innebygd i spillet, og disse er konstruert på en slik måte at Haroona kan bruke evnene sine enten som destruktive eller snikende alternativer. Kraften til å kontrollere fiender kalles for eksempel Stepping, og dette gjør at Haroona bokstavelig talt kan tre inn i skoene til en fiende for å se dem angripe sine allierte eller kanskje ødelegge et miljøelement som en eksploderende tønne. Stepping er også nyttig for rekognosering eller for å bringe en fiende nær Haroona slik at hun kan ta dem ned selv for å generere en Stepping Token, som er nødvendig for å kaste denne kraftige Umbric-evnen. I tillegg kommer det som kalles Peeking, som egentlig er en røntgenmekanikk der du kan se fiender og feller gjennom vegger, noe som er ideelt for å planlegge angrep. Og som om ikke alt dette er nok, har vi Shrouding, som gjør det mulig for Haroona å bli usynlig slik at hun enkelt kan bytte mellom gjemmesteder uten å bli sett. Hovedpersonen kan bruke disse evnene etter eget forgodtbefinnende, forutsatt at hun har Steeping Tokens og en bank med Am tilgjengelig for hver evne.

Kampene ser ikke ut til å være like stealth-orienterte som for eksempel Assassin's Creed Mirage eller A Plague Tale, eller omvendt, like kamporienterte som God of War. Det befinner seg i denne mellomposisjonen, der bruk av evner også effektivt setter handlingen på pause, slik at du kan planlegge angrepene dine i sanntid uten å bekymre deg for at en fiende skal ta deg ut av gjemmestedet ditt. Tenk på det på samme måte som i den nyeste samlingen av Final Fantasy, der du kan bruke evner uten å bekymre deg for kampens gang eller kommende angrep.

Ut fra det jeg har sett, er kampene og kampscenariene, sammen med de mange ulike fiendetyper som inkluderer hardtslående og tanksterke Bruiser fiender, avstandsskyttere Gunners, og til og med Burst Gunners som kan avfyre en salve med kuler på én gang, et system som oser av kreativitet og krever at spilleren tenker ut av boksen for å overleve kampene. Når du også tar i betraktning at det finnes feller som varsler fiender om Haroonas tilstedeværelse, tre grener av ferdighetstrær som lar deg forbedre Haroonas grunnleggende Umbric-evner, hennes stealth- og Stepping teknikker, og hennes vanlige kamp, pluss raskere elementer som tidsavgrensede unnvikelsesvinduer for å bremse tiden og gi deg en fordel over fiender, kan du se at det er mye å se frem til i kampsammenheng.

Men det er dette kjernefokuset på kamp som gjør meg litt bekymret så langt med Unknown 9: Awakening. Keynoten og gameplayet viste egentlig ikke frem noe utover kamp som imponerte. Det ble lovet flere utforskningsmuligheter, som vi nevnte tidligere (noen av dem er knyttet til fortellende prosjekter fra seriens bredere multimediesatsing), og det ble gitt små glimt av plattformspill og eventyrmomenter. Men det var omtrent alt. Det ble lovet at flere spill og systemer vil bli vist på et senere tidspunkt, blant annet hvordan følgesvenner passer inn i spillet, og en dypere titt på de ulike nivåene, hvorav vi vet at to av dem inkluderer en dyp jungel kalt Jungle og en livlig indisk-inspirert by kalt Chamiri. Men jeg vil gjerne vite mer om disse elementene og stedene før jeg begynner å glede meg til dem.

Alle som har sett den opprinnelige annonseringstraileren for Unknown 9: Awakening fra 2020, vil legge merke til at hovedpersonen nå ser litt annerledes ut. Med den ekstra utviklingstiden spillet har fått de siste par årene, har teamet hentet inn The Witcher's Anya Chalotra til å spille hovedpersonen Haroona, der Chalotra har kledd seg i mo-cap for å gi karakteren liv. Vi får se om skuespilleren kan bruke sjarmen sin til å gi Haroona mer dybde etter hvert som vi får vite mer om karakteren og hennes plass i Unknown 9 verden etter hvert som vi får mer informasjon om spillet.

Så alt i alt, selv om dette tidlige innblikket i Unknown 9: Awakening har vekket interessen min, vil jeg være litt forsiktig med spillet inntil vi har fått et klarere bilde av det. Selv om kampene ser ut til å ha mange sterke sider, grafikken og det visuelle virker å være av god kvalitet, og fortellingen har potensial, ser jeg frem til å lære mer om historien og utforskningen for å se om dette spillet virkelig kan debutere og treffe blink.