Unknown 9: Awakening-utvikler Reflector Entertainment rammet av permitteringer

Det var definitivt ikke noe galt med ambisjonene for Unknown 9: Awakening, men spillet føltes dessverre ganske uferdig på utgivelsestidspunktet og ble også kritisert for et kampsystem som ikke responderte.

Dette bidro utvilsomt til at spillet ikke solgte som forventet, og nå har Reflector Entertainment (studioet bak spillet) kunngjort at de vil si opp 18% av arbeidsstokken. Avgjørelsen sies å være en del av en restrukturering for å fokusere på nye prosjekter, og påvirker alle deler av utvikleren - selv om vi ikke får et spesifikt tall på hvor mange som må gå.

Studioet, som eies av Bandai Namco, ser likevel ut til å stå fast, og jobber nå med to nye spill som forhåpentligvis ikke vil bli påvirket av dette. Vi krysser fingrene for at alle som er berørt av permitteringene klarer seg så godt de kan, og Reflector Entertainment sier at de tilbyr støtte.

