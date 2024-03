Unknown 9: Awakening vist frem for første gang på mange år

HQ

Som en del av Xbox Partner Preview -arrangementet har utvikleren Reflector Entertainment nettopp gitt oss et nytt blikk på sitt kommende prosjekt, Unknown 9: Awakening. Dette er faktisk ikke en kunngjøring eller en avsløring, ettersom vi fikk all den informasjonen tilbake i 2020, men det husker du kanskje ikke, siden det har kommet veldig lite ny informasjon om spillet siden den dagen.

Det er likevel tydelig at utvikleren og utgiveren (Bandai Namco) er ivrige etter å få dette spillet i hendene på fansen, for nå har en ny trailer gjort sin ankomst, og i den får vi ikke bare en titt på den nyutviklede hovedpersonen, som ser The Witcher's Anya Chalotra låne ut sin skikkelse til spillet, men vi får også en bekreftelse på når Unknown 9: Awakening faktisk vil gjøre sin ankomst.

Vi får vite at spillet kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S en gang i sommer. Vi har ikke fått vite noen eksakt dato ennå, men du kan nok forvente å få vite mer om spillet veldig snart uansett.