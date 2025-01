Unknown 9-franchisen er kansellert

HQ

Hvis du likte Reflector Entertainments action-eventyrspill Unknown 9: Awakening i fjor og har ventet på å se hvordan utviklingsteamet utvider multimedietilnærmingen som de lovet, og bringer flere historier til liv i tegneserier og bøker, podcaster og mer, hvis det fortsatt høres ut som deg, har vi dessverre noen dårlige nyheter å dele.

I en uttalelse på LinkedIn har det nå blitt bekreftet at Reflector Entertainment har kansellert Unknown 9 -franchisen og i stedet blitt tildelt å ta på seg et prosjekt som er "basert på en eksisterende Bandai Namco IP, som former seg veldig bra."

Når det gjelder hvorfor Unknown 9 -serien har blitt hermetisert, forklarte Reflectors administrerende direktør Herve Hoerdt videre ved å legge til: "Resultatene av utgivelsen var ikke i nærheten av selskapets forventninger, etter en rekke justeringer av tidslinjen og investeringer, både økonomiske og andre, og rettferdiggjorde ikke noen videre utforskning i dette universet."

Denne avgjørelsen vil også ha innvirkning på studioet, ettersom vi blir fortalt at det forventer å måtte permittere støtteteamene som de ikke kan ta med på dette neste prosjektet. Reflector har til hensikt å gi "tilstrekkelige sluttpakker, utvidede helsefordeler for berørte ansatte og deres familier, fortsatt tilgang til emosjonell mental helse og rådgivningstjenester og til slutt, proaktiv karriereplanleggingsstøtte for å sette dem i stand til fremtidig suksess."

