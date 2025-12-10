Un:Me er et merkelig japansk psykologisk skrekkeventyr

Har du nylig avsluttet Silent Hill f og vært på jakt etter et annet psykologisk krevende japansk skrekkspill å spille? I så fall, la oss rette oppmerksomheten mot det kommende spillet fra utvikleren Historia.

Kjent som Un:Me, dette er et psykologisk skrekkeventyr som ser absurd rart og uvanlig ut. Det er vanskelig å plukke fra hverandre hvilken fortelling spillet prøver å fortelle, men det ser ut til at du tar på deg rollen som en ung kvinne som må rømme fra et merkelig sykehuslignende anlegg mens du håndterer veldig uhyggelige sykepleiere.

Traileren som presenterer et første blikk på Un:Me viser at det ser ut til å være tre kjernedeler til denne historien også, hver med sine egne temaer, hvorav ingen, som du forventer, er spesielt hyggelige.

Utover dette er det vi vet med sikkerhet at spillet blir utgitt av Shueisha Games, vil være for enkeltspillere, vil ha en Teen ESRB -vurdering, vil sendes som et digitalt prosjekt, komme på engelsk, japansk og tradisjonelle og forenklede kinesiske språk, og også lanseres på PC via Steam i 2026.

Med alt dette i tankene, sjekk ut traileren for Un:Me nedenfor.