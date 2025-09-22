Unn deg et moderne ninjaeventyr til Dreamcast, Mega Drive eller Neo Geo

Retro har nok aldri vært mer populært enn det er akkurat nå. Gamle spill i god stand selges til skyhøye priser, og folk strømmer til for å få klassiske spillopplevelser som vil fungere for alltid (ja... men du skjønner hva vi mener) uten DLC, serverkrav eller oppdateringer.

HQ

Men selv i dag lanseres det fortsatt spill til de gamle kassettbaserte konsollene, og selv flere nyproduksjoner har blitt svært dyre samleobjekter. Et av de mest livskraftige formatene er Mega Drive, mye takket være gode utviklingsverktøy, og nå er et spennende prosjekt på gang: Shadow Gangs Zero. Det er i sin helhet finansiert gjennom Kickstarter, men innsamlingskampanjen ble avsluttet for et år siden, noe som betyr at det normalt ville vært for sent å være med på leken.

Men... nå skriver utviklerne at det fortsatt er mulig å sikre seg et eksemplar av Shadow Gangs Zero ved lansering, som i tillegg til Mega Drive-kassetten også vil bli utgitt fysisk til både Neo Geo og Dreamcast, samt digitalt til PC, PlayStation, Switch og Xbox. I tillegg følger det med en digital versjon for alle som kjøper en fysisk utgave.

Det ser ut til at du kan få tak i et eksemplar av dette Shinobi-inspirerte eventyret i hvert fall frem til nyttår, og det forventes å bli utgitt i 2026 (med en demo lovet til alle støttespillere). Hvis du er ivrig etter å gi de gamle konsollene dine litt moderne retrospillaction - eller oppleve det på nyere maskinvare - gå over her for å finne ut mer.

Kommer også for PC, PlayStation, Switch og Xbox.